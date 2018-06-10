SPOR

Okay Yokuşlu Celta Vigo'da

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.06.2018 21:17 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un milli oyuncusu Okay Yokuşlu, 7.5 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında La Liga ekibi Celta Vigo'ya transfer oldu. Okay Yokuşlu, Salı günü İspanya'ya gidecek. (A Spor)

Okay Yokuşlu Celta Vigo'da

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Anahtar Kelimeler:
okay yokuslu celta vigo Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sözlesmedeki maddeden dolayi ucuza gitmis. o paraya yeri dolmaz.
ne la liiga ama !!
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