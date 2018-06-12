Okay Yokuşlu Celta Vigo yöneticileriyle görüşmelere başladı!

Sözleşmesinde 6,5 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Okay Yokuşlu, İspanya'da Celta Vigo yönetimiyle görüşmelere başladı.
Beinsports'un haberine göre Milli futbolcu İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'yla transfer görüşmesinde bulunmak için bu ülkeye gitti. Okay'ın görüşmelerin ardından sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Okay Yokuşlu bu sezon toplam 33 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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