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Okay Yokuşlu, Celta Vigo'yu takipten çıkardı

İSPANYA HABERLERİ  | 26.11.2019 10:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, Instagram hesabından formasını giydiği Celta Vigo'yu takip etmeyi bırakırken, formalı fotoğraflarını da sildi. Okay Yokuşlu'nun bu hamlesi İspanyol ekibinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

Sezon başında ismi Galatasaray'la anılan milli futbolcu Okay Yokuşlu, formasını giydiği Celta Vigo'yu sildi.

Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan Okay Yokuşlu, Instagram hesabından Celta Vigo'yu takipten çıkardı ve formalı fotoğraflarını sildi.

Bu gelişme Okay Yokuşlu'nun İspanyol ekibinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

BU SEZON 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sosyal medya hesabında sadece Trabzonspor ve Türk Milli Takımı formaları ile olan fotoğraflarını bırakan Okay, Celta Vigo'da bu sezon yalnızca 4 maçta oynadı ve bir kez 90 dakika sahada kaldı.

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okay yokuslu celta vigo Trabzonspor Galatasaray

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