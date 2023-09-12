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Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray iddialarına noktayı koydu...

12.09.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden olan Okay Yokuşlu için menajeri Batur Altıparmak'tan sürpriz bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da orta saha arayışları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki isimlerden biri de Okay Yokuşlu... İngiliz ekibi West Brom'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak da çıkan bu söylentilerin ardından açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS'a konuşan menajer Batur Altıparmak, konuyla alakalı olarak "Öncelikle şunu söyleyim Galatasaray'dan bizimle herhangi bir iletişim kurulmadı." ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE HERHANGİ BİR İLETİŞİM KURULMADI"

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Altıparmak yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyim Galatasaray'dan bizimle herhangi bir iletişim kurulmadı. Sezon başında arandık, durumumuz soruldu. Biz de İngiltere'de futbol hayatımıza devam etmek istediğimizi söyledik ve ilgilenmedik. Bazı Türk kulüpleri de durumunu sordu ama biz fevkalade bir durum olmadıkça futbol hayatımızı İngiltere'de sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRIRLARSA SEVE SEVE OYNAR"

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Milli Takım'a davet edilmemesi üzerine sorulan soruya da cevap verene Altıparmak, "Sanırım sayın Kuntz 2021 Eylül'de gelmişti. O dönem Okay, Celta Vigo'da sürekli oynamadığı için Okay'la bir telefon görüşmesi yaptı ve 'Sen sürekli oynamıyorsun o yüzden seni bu kadroya çağırmayacağız ama oynamaya başladığında bu kadroda her zaman yerin var' denildi. Ama geçen sene 40 maça yakın oynamasına rağmen çağırılmadı. Tabi ki saygı duyuyoruz sonuçta teknik direktörün kararı. Çağırırlarsa gelir seve seve oynar." şeklinde konuştu.

Ayrıca Batur Altıparmak; Stefan Kuntz'un, Okay Yokuşlu'yu izlemeye gelmediğini de sözlerine ekledi.

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