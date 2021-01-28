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Okay Yokuşlu, West Bromwich yolcusu

28.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Okay Yokuşlu, West Bromwich yolcusu

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich, Celta Vigo'da oynayan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu için teklifini yaptı.

Celta Vigo'da oynayan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gidiyor.

Fransız RMC Sport'un haberine göre, West Bromwich 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar şartlı satın alma opsiyonu ile kiralamak için Vigo ekibine teklifini iletti.

Celta Vigo'nun da bu teklife sıcak olduğu kaydedildi. West Bromwich'in ligde kalması halinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

İngiliz ekibi, 20. haftası oynanan ligde küme düşme hattında 19. sırada yer alıyor.

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