SPOR

Oklahoma City Thunder'da Paul George'dan 43 sayı

NBA HABERLERİ  | 02.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

NBA'de Oklahoma City Thunder, Paul George'un 43 sayısının yardımıyla Miami Heat'i 16 sayı farkla yendi.

Oklahoma City Thunder'da Paul George'dan 43 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Paul George'un skorer oyunuyla Miami Heat'i deplasmanda 118-102 mağlup etti. NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Oklahoma City Thunder, sezonun 33. galibiyetini konuk olduğu Miami Heat'i 16 sayı farkla yenerek aldı. Thunder'da Paul George 43 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyette baş rolü oynadı. Russell Westbrook ise 14 sayı, 14 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaptı. Bu sezon 26. kez kaybeden Heat'te Kelly Olynyk 21 sayı ve 7 ribaunt, Josh Richardson 18 sayı, Hassan Whiteside 12 sayı ve 16 ribaunt ile mücadele etti.

DENVER LİDERLİĞİ UZANDI

Denver Nuggets, konuk ettiği Houston Rockets'ı 136-122 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğe uzandı. Sezonun 36. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Malik Beasley 35 sayı, Nikola Jokic 31 sayı, 13 ribaunt ve 9 asist, Torrey Craig 22 sayı, Monte Morris 18 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Bu sezon 22. maçını kaybeden Rockets'ta all-star James Harden 30 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kenneth Faried 23 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 20 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 100-92

New York Knicks-Boston Celtics: 99-113

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 102-118

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 128-112

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Curry'nin 41 sayısı yetmedi Curry'nin 41 sayısı yetmedi
Cedi'nin All-Star gururu!Cedi'nin All-Star gururu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paul george oklahoma city thunder miami heat NBA

En Çok Okunan Haberler

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Başakşehir ayrılığı açıkladı

Başakşehir ayrılığı açıkladı

Kanarya çıkışını sürdürdü

Kanarya çıkışını sürdürdü

'Beşiktaş armasını hiç öpmedim'

'Beşiktaş armasını hiç öpmedim'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Cedi Osman'dan yeni rekor

Cedi Osman'dan yeni rekor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Harden çıldırdı! Rekor...

Harden çıldırdı! Rekor...

NBA'de tarihe geçen maç

NBA'de tarihe geçen maç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oklahoma City Thunder'da Paul George'dan 43 sayı

Paul George'dan 43 sayı

Stephen Curry'nin 41 sayısı yetmedi

Curry'nin 41 sayısı yetmedi

Cedi Osman NBA All-Star 2019'a davet edildi

Cedi'nin All-Star gururu!

Indiana Pacers 100 - 132 Golden State Warriors

Golden State seriyi sürdürdü

Cedi Osman'dan Cavaliers'a 17 sayılık katkı

Cedi'den Cavaliers'a 17 sayılık katkı

Boston Celtics 111 - 115 Golden State Warriors

Golden kazandı, Kerr rekor kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.