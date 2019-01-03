Öksürüğünüz uzun sürüyorsa dikkat!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Sevda Şener Cömert, tüberkülozun kendisini fark ettirmeden ilerleyen ve dünyada hala en çok ölüme sebep olan hastalıktan biri olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Cömert, tüberkülozun, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen bir mikrop nedeniyle ortaya çıkan bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu aktararak, hastalığın en sık akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda görülebildiğini bildirdi.

Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen hastalarda ölüme yol açabilen sorunun, günümüzde tıp biliminin ilerlemesiyle kolayca tedavi edilebildiğini, hastalarda yüzde yüze yakın iyileşme sağlanabildiğini vurgulayan Cömert, şunları kaydetti:

"Tüberküloz insandan insana sadece hava yolu ile bulaşır, bunun dışında kişinin kullandığı havlu, çatal, bıçak ya da yiyeceklerle bulaşmamaktadır. Tüberküloz mikrobunun en önemli kaynağı, tedavi görmemiş akciğer tüberkülozlu hastalardır. Tüberküloz hastalığı grip, nezle gibi kolaylıkla bulaşmaz. Tedavi altında olmayan, hala basil saçan bir hasta ile uzun süre kapalı bir yerde birlikte yaşanırsa hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hastalık genellikle aynı evde birlikte oturanlara ya da yakın arkadaşlara bulaşır. Hasta olan kişiler konuşurken, öksürürken veya hapşırırken ortama yayılan damlacıklar yolu ile mikroplar havaya saçılır. Sağlıklı kişiler bu mikropları solunum yolu ile alırlar ve enfeksiyona yakalanırlar. Fakat enfeksiyonu alan her kişide hastalık gelişmez. Tüberküloz hastalığının ortaya çıkması için kişinin vücut direncinin düşmesi gerekmektedir. Eğer vücut direnci yeterliyse vücut o enfeksiyonu alır, kendi bağışıklık sistemiyle o mikrobu sınırlandırır."