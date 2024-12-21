Öksürük şikayetiyle hastaneye gitmişti! Mustafa Keser'den kötü haber! Kansere yakalandı

Usta şarkıcı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber geldi. 79 yaşındaki sevilen şarkıcı katıldığı bir davette kanser olduğunu açıkladı. Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

''SAĞLIK DURUMUM İYİ''



Keser, yaptığı açıklamada, “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum.” dedi.

MagazinBurada’nın haberine göre, 1 ay önce kanser olduğunu öğrenen Mustafa Keser’in pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.

EŞİ DE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR



Usta sanatçı Keser'in eşinin de kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Keser, katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada 'Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım' dedi.