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Öksürük şikayetiyle hastaneye gitmişti! Mustafa Keser'den kötü haber! Kansere yakalandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.12.2024 09:27
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Usta sanatçı Mustafa Keser katıldığı bir davette sahnedeyken üzücü haberi duyurdu. Ünlü isim, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendiğini açıkladı.

Öksürük şikayetiyle hastaneye gitmişti! Mustafa Keser'den kötü haber! Kansere yakalandı

Usta şarkıcı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber geldi. 79 yaşındaki sevilen şarkıcı katıldığı bir davette kanser olduğunu açıkladı. Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

''SAĞLIK DURUMUM İYİ''

Keser, yaptığı açıklamada, “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum.” dedi.

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MagazinBurada’nın haberine göre, 1 ay önce kanser olduğunu öğrenen Mustafa Keser’in pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.

MUSTAFA KESER KAPAK

EŞİ DE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Usta sanatçı Keser'in eşinin de kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Keser, katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada 'Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Keser
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