SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Oktay Derelioğlu'nun doktor raporunda dikkat çeken detay! Saldırganlar hakkında istenen ceza belli oldu

Oktay Derelioğlu'nun doktor raporunda dikkat çeken detay! Saldırganlar hakkında istenen ceza belli oldu

12.12.2023 15:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıran şüphelilerin hakkında 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenirken, Derelioğlu'nun doktor raporunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler ile Oktay ve eşi Başak Derelioğlu'nun Kadıköy Erenköy Mahallesinde trafikte öne geçme sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı anlatıldı.

RAPOR'DA ŞAŞIRTAN DETAY

640x360

İddianamede Oktay Derelioğlu'nun doktor raporuna da yer verildi. Rapora göre Oktay Derelioğlu'nun etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı ve saptanan kemik kırığının hayati fonksiyonlarına etkisinin orta iki derece olduğu belirtildi. Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.

4 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

oktay-derelioglu-na-trafikte-saldiri-supheliler-hakkinda-4-yil-6-sar-aya-kadar-hapis-talebi

İddianamede şüphelilerin suçlamayı kabul etmedikleri ancak doktor raporu ve kamera görüntülerinde üzerlerine atılı 'kasten yaralama' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi. Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmaları istendi. Ayrıca, Zekai Karaçoban, Nurettin Karaçoban, Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu hakkında, 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meler'in hastanedeki ilk isteği yürek burktu!Meler'in hastanedeki ilk isteği yürek burktu!
Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!
Çirkin saldırı sonrası hakemler maçlara çıkacak mı? Kararlarını açıkladılarÇirkin saldırı sonrası hakemler maçlara çıkacak mı? Kararlarını açıkladılar
Anahtar Kelimeler:
Ceza son dakika oktay derelioğlu saldırı Futbolcu verildi iyet da,
En Çok Okunan Haberler
Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

SP milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaşıp bayıldı

SP milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaşıp bayıldı

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

Çirkin saldırı sonrası hakemler maçlara çıkacak mı? Kararlarını açıkladılar

Çirkin saldırı sonrası hakemler maçlara çıkacak mı? Kararlarını açıkladılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.