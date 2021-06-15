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Oktay Kaynarca'dan sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı

15.06.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak olan 199. bölümle sezon finali yapıyor. Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan EDHO'da Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarcalı da Instagram'dan veda paylaşımı yaptı. Kaynarcalı, son set gününde rol arkadaşları ve set ekibiyle çekilen bir kareyi paylaştı.

Oktay Kaynarca'dan sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 15 Haziran Salı ekrana gelecek olan 199. bölümüyle sezon finali yapıyor.

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sezon finali öncesinde Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "199 Bölüm çekmişiz … Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber, dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar,acılar sevinçler,dostluklar.. En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla.. Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık .. Görüşmek üzere…" notunu yazdı.

oktay

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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