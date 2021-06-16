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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm ve sezon finali son sahnesi! EDHO'da Hızır Çakırbeyli'ye polis operasyonu

16.06.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. son bölümüyle sezon finali yaptı. EDHO sezon finalinde Kimsesiz Doğan'ın da intikamını almak isteyen Hızır büyük operasyonu başlattı. Diğer yandan ise Çakırbeyli ailesinin yeni lideri İlyas oldu. Hızır, herkesin İlyas'a biat ederek yemin etmesini istedi. Final sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli ve ailesine polis operasyonu yapıldı. Organize Şube polisleri eve gelerek Hızır'ı gözaltına aldı. Aranan Alpaslan ise firar etti.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 15 Haziran Salı akşamı ekrana gelen 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Ekim ayına kadar ekranlara ara verecek olan EDHO'nun sezon finalinde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

ÇAKIRBEYLİ AİLESİNE POLİS OPERASYONU

EDHO sezon finalinde Hızır Çakırbeyli, İlyas'ı ailenin yeni lideri olarak belirledi. Hızır herkesin İlyas'ın elini öpmesini ve biat etmesini istedi. Hızır Ali ve Alpaslan da İlyas Çakırbeyli'ye biat ederek ondan gizli hiç bir şey yapmayacaklarına dair yemin ettiler.

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Sezon finali son sahnede ise Çakırbeyli ailesinin evine polis operasyonu yapıldı. Ailenin kahvaltıda olduğu sırada eve gelen Organize Şube ekipleri, Hızır Çakırbeyli'yi gözaltına aldı. Gözaltı listesinde olan Alpaslan ise evden kaçarak firar etti.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

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Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır.

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Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

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Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir.

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Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir.

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Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir.

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Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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