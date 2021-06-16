Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm ve sezon finali son sahnesi! EDHO'da Hızır Çakırbeyli'ye polis operasyonu

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 15 Haziran Salı akşamı ekrana gelen 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Ekim ayına kadar ekranlara ara verecek olan EDHO'nun sezon finalinde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

ÇAKIRBEYLİ AİLESİNE POLİS OPERASYONU

EDHO sezon finalinde Hızır Çakırbeyli, İlyas'ı ailenin yeni lideri olarak belirledi. Hızır herkesin İlyas'ın elini öpmesini ve biat etmesini istedi. Hızır Ali ve Alpaslan da İlyas Çakırbeyli'ye biat ederek ondan gizli hiç bir şey yapmayacaklarına dair yemin ettiler.

Sezon finali son sahnede ise Çakırbeyli ailesinin evine polis operasyonu yapıldı. Ailenin kahvaltıda olduğu sırada eve gelen Organize Şube ekipleri, Hızır Çakırbeyli'yi gözaltına aldı. Gözaltı listesinde olan Alpaslan ise evden kaçarak firar etti.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.



Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır.