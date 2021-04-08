MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır yine gündem oldu

Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır yine gündem oldu

08.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde yine gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılar Çakır'ın ölümüyle ilgili paylaşımlar yapıyor.

Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır yine gündem oldu

Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri, 17 yıl önce dizide senaryo gereği vefat etmişti. Kurtlar Vadisi'nin seyircileri, Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış, mevlit okutmuş ve gazeteler aracılığıyla başsağlığı dileklerinde bulunmuştu.

Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde yine gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında bulunan Çakır ile ilgili onlarca paylaşım yapıldı.

606e8a25c9de3d50d8698abb

İşte Süleyman Çakır hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları:

1

2

3

4

Ekran Alıntısı

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır.

Ölümü sonrası geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulan Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi
Zayıfladı! Süper minili pozZayıfladı! Süper minili poz
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.