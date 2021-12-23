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Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu mu? Sevindiren haber! EDHO'dan sonra hangi dizide oynayacak?

23.12.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolüyle izleyicinin kalbini kazanan Oktay Kaynarca, yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Kaynarca'nın yer alacağı dizinin kanalı ve ayrıntıları merak konusu oldu. Peki Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu mu? Sevindiren haber! EDHO'dan sonra hangi dizide oynayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli rolüyle büyük kitlelerce sevilen Oktay Kaynarca'nın yer alacağı yeni dizi belli oldu. EDHO, geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde final kararı alarak ekran macerasını sonlandırmıştı. Peki Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu mu?

OKTAY KAYNARCA'NIN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU MU?

EDHO dizisinde Hamza Çakırbeyli rolü ile hayranlarının hafızasına kazınan Oktay Kaynarca'nın uzun süredir merak edilen yeni dizisi sonunda belli oldu. EDHO'nun beklenmeyen bitişi sonrası hayalkırıklığına uğrayan Oktay Kaynarca hayranları, uzun süre EDHO'nun başka bir kanalda yayınlanacağı beklentisine girmişti. Ancak hayalkırıklığına uğramıştı.

Oktay Kaynarca ile ilgili sevindiren haber geldi. Kaynarca'nın rol alacağı dizi yine ATV'de yayınlanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca bu defa hem başrol hem de dizinin yapımcısı olacak.

"ACIKLI BİR KADIN VE SERT BİR ERKEĞİN HİKAYESİ"

Buna göre Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'den bağımsız hareket etme kararı alan Oktay Kaynarca, yine ATV için Eylül ayına çok iddialı bir dizi hazırlamakta. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı dizi çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikayesini buluşturacak.

KANAL VE YAPIMCI FİRMA ARASINDAKİ SORUN FİNALİ GETİRDİ

ATV ekranlarında yayınlanmış olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni sezonu kanal ve yapımcı firma arasında sorunlardan dolayı yayınlanamamıştı. Daha sonra oyuncu Oktay Kaynarca EDHO'nun kesin ve net olarak bittiğini, başka bir kanalda da yayınlanmayacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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