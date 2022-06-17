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Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Eren Vurdem de katıldı! EDHO'da birlikte oynamışlardı

17.06.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna, daha önce EDHO ve Sadakatsiz'de rol alan ünlü oyuncu Eren Vurdem de katıldı.

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Eren Vurdem de katıldı! EDHO'da birlikte oynamışlardı

EDHO'nun yönetmeni Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca, yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan dizinin kadrosu da belli oluyor.

EDHO VE SADAKATSİZ'İN ARDINDAN YENİ DİZİDE

Dizinin kadrosuna daha önce EDHO'da Tipi'yi canlandıran Savaş Özdemir'in katılacağı öne sürülmüştü.
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İddialı diziye EDHO'dan bir isim daha katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yakup'u canlandıran, ardından ise Sadakatsiz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Eren Vurdem de yeni dizide Kaynarca ile birlikte rol alacak.

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Eren Vurdem, Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan'la çekilen bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Eren Vurdem Oktay Kaynarca
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