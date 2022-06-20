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Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu belli oldu

20.06.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yakında çekimleri başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu. Oktay Kaynarca'nın Cezayir karakterini canlandıracağı dizi sonbaharda seyirciyle buluşacak.

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu belli oldu

EDHO'nun yönetmeni Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca, yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan dizinin kadrosu da belli oldu.

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OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Mahinur Ergun, Alican Yaraş ile Yusuf Reha Alp’in yazdığı; geçmişini gizlemek zorunda kalan ve iki farklı hayatı olan asker Cezayir'in hikayesinin anlatılacağı dizide şu oyuncular yer alıyor:
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Yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan dizinin kadrosunda Pelin Akil (Firuze), Ebru Özkan (Leyla), Işıl Yücesoy (Gülendam), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas) Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Mina Derman (Suna), Eren Vurdem (Azamet), Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), İnanç Konukçu (Ethem), Ragıp Savaş (Atakan), Değer Alp (Canan), Pelin Uluksar (Süheyla), Aslı Sevi (Azade), Melisa Duru Ünal (Mercan), Ömer Kurt (Kerim), Ziya Kürküt (Bekir), Burcu Binici (Meltem), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Umut Mirza (Necip) ve Selçuk Kılıç (Birkan) yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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