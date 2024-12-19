Oktay Kaynarca o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'Özür dilerim...'

ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programına sorulan bir soru karşısında duygulandı.

"HAKİKATEN DAĞITTI BENİ"

Programda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde siyaset okuyan 23 yaşındaki Ömer Kaptan’a yöneltilen 50 bin TL değerindeki baraj sorusu, stüdyoda duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yarışmanın 7. sorusu, "Dinlediğiniz konuşma, 2019'da vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?" şeklindeydi. Şıklar arasında Belgin Doruk, Ayşen Gruda, Suna Pekuysal ve Yıldız Kenter yer alıyordu. Merhum sanatçının sesi stüdyoda duyulunca Oktay Kaynarca gözyaşlarına engel olamayarak "Bir fikrim var ama emin değilim" dedi.

Oktay Kaynarca, şunları söyledi: "Özür dilerim birden dağıldım. Hocamın sesini duyunca konservatuvardan, çok da güzel okumuş. Hakikaten dağıttı beni. Ruhu şad olsun. Şu ana kadar gerçek anlamda Türk sahne sanatlarına, Türk sinemasına oyuncu yetiştirmiş, hocaların da hocası anlamına gelen bir isimdir Yıldız Kenter. Konservatuvarda birçok öğrenci yetiştirmiş, gerçekten bu anlamda çok büyük katkı sağlamış, çok önemli değerlerimizden biridir. Burada bir kere daha bu soruyla birlikte yad ettiğimiz için ekibime de teşekkür ederim."