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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının ismi olay oldu! Oktay Kaynarca anons ederken zorlandı! 'Sülalenin ismini mi koydular?'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.12.2024 18:44
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Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programında bir yarışmacının ismi gündem oldu. Oktay Kaynarca yarışmacının uzun ismine dikkat çekti. Ünlü sunucu anons ederken zorlandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının ismi olay oldu! Oktay Kaynarca anons ederken zorlandı! 'Sülalenin ismini mi koydular?'

ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programına bir yarışmacının ismi damga vurdu. Oktay Kaynarca yarışmacıyı anons ederken zorlandı. Aslen Mısırlı olan yarışmacı isminin uzunluğuyla gündem oldu.

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"SÜLALENİN İSMİNİ Mİ KOYDULAR?"

Muahmed Atef Bakır Muhammet Abdelal isimli yarışmacıyı anons eden Oktay Kaynarca o anlarda resmen zorluk yaşadı.

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Oktay Kaynarca da yarışmacıyı davet ettikten sonra "Bütün mahallenin ismini sana koymuşlar" dedi. Yarışmacı da "Mısır'da soyisim sistemi olmadığı için maalesef 5 isim yazmak zorundayız" yanıtını verdi. Kaynarca ise 'Sülalenin ismini mi koydular?' sorusunu sordu. Yarışmacı ise 'Evet' yanıtını verdi.

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Yarışmacı hikayesiyle damga vurdu! O sözlerle uyardı! Yarışmacı hikayesiyle damga vurdu! O sözlerle uyardı!
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Kim Milyoner Olmak İster
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