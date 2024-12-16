Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının ismi olay oldu! Oktay Kaynarca anons ederken zorlandı! 'Sülalenin ismini mi koydular?'

ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programına bir yarışmacının ismi damga vurdu. Oktay Kaynarca yarışmacıyı anons ederken zorlandı. Aslen Mısırlı olan yarışmacı isminin uzunluğuyla gündem oldu.

"SÜLALENİN İSMİNİ Mİ KOYDULAR?"

Muahmed Atef Bakır Muhammet Abdelal isimli yarışmacıyı anons eden Oktay Kaynarca o anlarda resmen zorluk yaşadı.

Oktay Kaynarca da yarışmacıyı davet ettikten sonra "Bütün mahallenin ismini sana koymuşlar" dedi. Yarışmacı da "Mısır'da soyisim sistemi olmadığı için maalesef 5 isim yazmak zorundayız" yanıtını verdi. Kaynarca ise 'Sülalenin ismini mi koydular?' sorusunu sordu. Yarışmacı ise 'Evet' yanıtını verdi.