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Oktay Mahmuti, Galatasaray'a geri dönüyor

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 04.07.2018 09:06 | Son Güncelleme

Önceki gün yönetime istifasını sunan coach Oktay Mahmuti, Başkan Mustafa Cengiz ile bir araya geldi. Görüşmede “devam” kararı alındı.

Oktay Mahmuti, Galatasaray'a geri dönüyor

Geçen sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray Odeabank'ta önceki gün şok bir gelişme yaşanmıştı... Yönetimle arasında anlaşmazlıklar olan coach Oktay Mahmuti istifa etmişti.

CENGİZ'DEN GARANTİ

Başkan Mustafa Cengiz dün Mahmuti ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında "yola devam" kararı alındı. Transferde ağır kalınması ve bütçenin düşürülmesi nedeniyle sıkıntılı olan Mahmuti'ye Başkan Cengiz'in garanti verdiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi.

Galatasaray yönetiminin bu karar sonrasında transfer çalışmalarına hız vereceği ve imzaların kısa sürede atılıcağı öğrenildi.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Oktay Mahmuti

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