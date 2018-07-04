Oktay Mahmuti, Galatasaray'a geri dönüyor

Geçen sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray Odeabank'ta önceki gün şok bir gelişme yaşanmıştı... Yönetimle arasında anlaşmazlıklar olan coach Oktay Mahmuti istifa etmişti.
CENGİZ'DEN GARANTİ
Başkan Mustafa Cengiz dün Mahmuti ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında "yola devam" kararı alındı. Transferde ağır kalınması ve bütçenin düşürülmesi nedeniyle sıkıntılı olan Mahmuti'ye Başkan Cengiz'in garanti verdiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi.
Galatasaray yönetiminin bu karar sonrasında transfer çalışmalarına hız vereceği ve imzaların kısa sürede atılıcağı öğrenildi.
(TAKVİM)
Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!
Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro
Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de
Trezeguet'den Galatasaray açıklaması!
Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı
Galatasaray, Emre Akbaba ve Aziz Behich transferini Cuma günü açıklıyor
Domagoj Vida’nın eşi Ivana’yı soydular
Fatih Altaylı: Ali Koç yönetimi, Aziz Yıldırım döneminde verilen çekleri mercek altına almış
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Kim Young-Gwon istedi
Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!
Dev transferin bedeli ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum