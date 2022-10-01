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Okul ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

01.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle beraber okullar eğitime kaldığı yerden devam etmeye başladı. Ara ve yarıyıl tatillerinin ne zaman olacağı ile alakalı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri açıklamaları takip ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bu açıklama ile yeni eğitim dönemi için tarihler belli oldu. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri...

Okul ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? sorusu okulların eğitim ve öğretime başlamasından sonra merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlamış bulundular. Bu gelişme ile beraber ara ve yarıyıl tatilleri gündeme geldi. MEB daha önce konuya ilişkin tarihleri paylaşmıştı. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile ara ve yarıyıl tatil günleri...

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2022 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili olan kasım ara tatili, 14 Kasım Pazartesi günü başlayıp 18 Kasım Cuma 2022 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17 Nisan Pazartesi günü başlayıp 20 Nisan Perşembe 2022 tarihinde sona erecek.

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2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili 23 Ocak Pazartesi günü başlayıp 3 Şubat Cuma 2023 tarihinde son bulacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını belirtmişti.

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