OKUL KAYITLARI 2023: Çocuğum hangi okula gidecek? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? E-Devlet adrese dayalı okul sorgulama!

Ana Sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilere yönelik açıklamada bulunuldu. MEB e-Kayıt sonuçlarının İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) ekranı üzerinden erişime açıldığını belirtti. İşte anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıtları hakkında MEB'den yapılan açıklama...
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı."
???? 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Ana Sınıfı, İlkokul ve Ortaokula Başlayacak Öğrencilerin e-Kayıt Sonuçları Erişime Açıldı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 18, 2023
Erişim için ???? https://t.co/MIkhbxLKMA
Haber ????https://t.co/ii6YRFixmR
ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.
Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) ekranı için tıklayınız