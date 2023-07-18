EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. OKUL KAYITLARI 2023: Çocuğum hangi okula gidecek? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? E-Devlet adrese dayalı okul sorgulama!

OKUL KAYITLARI 2023: Çocuğum hangi okula gidecek? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? E-Devlet adrese dayalı okul sorgulama!

18.07.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB'den 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Ana Sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilere yönelik açıklamada bulunuldu. MEB e-Kayıt sonuçlarının İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) ekranı üzerinden erişime açıldığını belirtti. İşte anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıtları hakkında MEB'den yapılan açıklama...

OKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı."

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.

OKUL KAYDI NASIL YAPILIR?

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) ekranı için tıklayınız

İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt
  • Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız
  • İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
  • İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranıDGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
Anahtar Kelimeler:
meb son dakika okullar ne zaman acilacak okullar ne zaman aciliyor

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Uzmanlar uyarmıştı! Sahilde yaban köpek sürüsünün saldırısına uğradı

Uzmanlar uyarmıştı! Sahilde yaban köpek sürüsünün saldırısına uğradı

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.