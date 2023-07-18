OKUL KAYITLARI 2023: Çocuğum hangi okula gidecek? Anaokulu, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? E-Devlet adrese dayalı okul sorgulama!

Ana Sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilere yönelik açıklamada bulunuldu. MEB e-Kayıt sonuçlarının İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) ekranı üzerinden erişime açıldığını belirtti. İşte anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıtları hakkında MEB'den yapılan açıklama...

OKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı."

???? 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Ana Sınıfı, İlkokul ve Ortaokula Başlayacak Öğrencilerin e-Kayıt Sonuçları Erişime Açıldı



Erişim için ???? https://t.co/MIkhbxLKMA

Haber ????https://t.co/ii6YRFixmR — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 18, 2023

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.

OKUL KAYDI NASIL YAPILIR?

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) ekranı için tıklayınız

İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER