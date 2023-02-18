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Okul nakil işlemleri nasıl yapılır? İstanbul Valiliği'nden 93 okula tahliye kararı: İşte MEB okul nakil işlemleri ekranı!

18.02.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul nakil işlemleri İstanbul Valiliği'nin 93 okula tahliye kararı verildiğini duyurmasının ardından merak konusu oldu. İstanbul Valiliği 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini açıkladı. Peki, Okul nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte MEB okul nakil işlemleri ekranı...

Okul nakil işlemleri nasıl yapılır? İstanbul Valiliği'nden 93 okula tahliye kararı: İşte MEB okul nakil işlemleri ekranı!

Okul nakil işlemleri ile ilgili araştırmalar, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler depreme güvenli okullara nakledilecek. Öte yandan "Okul nakil işlemleri nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İşte MEB okul nakil işlemleri ekranı...

OKUL NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri; haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçeyle ya da e-Devlet internet sitesi üzerinden yapılır.

MEB NAKİL İŞLEMLERİ EKRANI

MEB Öğrenci Nakil İşlemi ekranı için tıklayınız

İSTANBUL'DA 93 OKUL İÇİN TAHLİYE KARARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA HANGİ OKULLAR TAHLİYE EDİLECEK?

Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

''17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu.

Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,

İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67’sinin depreme dayanıklı, 1.351’inin de riskli olduğu tespit edildi.

tahliye

Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769’u güçlendirildi, 367’si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.

Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109’unun yıkılıp yeniden yapılması, 19’unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35’indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.

Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17’sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.

Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.

İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler.

Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz.

Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.''

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