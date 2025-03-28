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Okul öncesi çocuklarına özel "Bayram Neşesi" ara tatil dergisi yayında

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.03.2025 12:41
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Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi çağdaki çocukların 29 Mart - 6 Nisan tarihleri arasındaki ara tatil ve Ramazan Bayramı sürecinde aileleriyle keyifli ve verimli zaman geçirmelerini desteklemek için özel bir çalışma hazırladı. "Bayram Neşesi" adını taşıyan Aile Çocuk Dergisi, dijital ortamda erişime sunuldu.

Okul öncesi çocuklarına özel "Bayram Neşesi" ara tatil dergisi yayında

"Bayram Neşesi" dergisi, ara tatilde evde geçirilen zamanı daha anlamlı hale getirmeyi hedefliyor. Çocuklara zengin bir öğrenme ortamı sunarak, okul ile ev arasında köprü kurmayı ve kazanılan bilgi, beceri ile tutumların kalıcı olmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu özel dergi, tatil dönemini hem eğlenceli hem de öğretici bir fırsata dönüştürmek için tasarlandı.

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BAYRAMA ÖZEL İÇERİKLER

29 Mart - 6 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil ve Ramazan Bayramı için hazırlanan dergi, etkileşimli ve özgün içeriklerle dolu. Bayram ruhunu yansıtan hikâyeler, bayram hazırlığı etkinlikleri, ailece oynanabilecek oyunlar ve ilkbahar temalı önerilerle dergi, milli, manevi ve kültürel değerleri çocuklara aktarmayı hedefliyor.

DİJİTAL OKURYAZARLIĞI DESTEKLEYEN YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Dergi, okul öncesi çocukların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik etkileşimli bölümler de içeriyor. Bu sayede çocuklar, teknolojiyle tanışırken eğlenceli ve eğitici bir deneyim yaşıyor. e-Kitap formatında sunulan "Bayram Neşesi", kolay erişim imkânıyla ailelerin beğenisine sunuldu.

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EĞİTİCİ KAYNAKLARA YÖNLENDİRME

"Bayram Neşesi" dergisi, sadece kendi içeriğiyle sınırlı kalmıyor. EBA platformunda yer alan çocuk şarkıları, öykü kitapları ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen diğer eğitsel materyallere yönlendirmelerle, çocukların öğrenme yolculuğunu daha da zenginleştiriyor.

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Özel ara tatil dergisi: "Arada 1" yayında...Özel ara tatil dergisi: "Arada 1" yayında...
LGS sınavı için başvuru süresi uzatıldı...LGS sınavı için başvuru süresi uzatıldı...
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı ara tatil okul öncesi
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