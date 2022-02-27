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Okul öncesi eğitim seferberliğinde 2 bin 109 anaokulunun planlaması tamamlandı

27.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "3 bin anaokulu yapma hedefimizde geriye kalan 891 anaokulu için de arsa belirleme çalışmamız devam ediyor. Böylece hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma hedefi doğrultusunda, 86 yeni anaokulu ve 6 bin 950 ana sınıfının açıldığını, ihalesi tamamlanan ve yatırım planına alınan anaokulu sayısının 2 bin 109'a çıktığını bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, okul öncesi eğitimde erişimi tüm illerde artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ve tüm çalışmaların takvimine göre ilerlediğini belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Bakan Özer, bu yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacaklarını, gerekli yatırım ve bütçe planlamalarını tamamladıklarını bildirdi.

Projeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himaye ve destekleriyle başlattıklarını ve yürüttüklerini kaydeden Özer, ilk adım olarak İstanbul'a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattıklarını anlattı. Milli Eğitim Bakanı Özer, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında şu ana kadar 86 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı hizmete açtık. 216 yeni anaokulunun yapım ihalesini tamamladık. Arsaları belirlenen 1807 anaokulunu yatırım planına aldık. Yatırım planına alınan bu anaokulların da ihale hazırlıkları devam ediyor. Böylece proje sonrası hizmete alınan, ihalesi tamamlanan ve yatırım planına alınan anaokulu sayısı 2 bin 109'a çıkacak. 3 bin anaokulu yapma hedefimizde geriye kalan 891 anaokulu için de arsa belirleme çalışmamız devam ediyor. Böylece hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm bu yatırımlar sonunda 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e kolaylıkla çıkartabileceğiz."

Bakan Özer, 5 yaş grubunda okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkarttıklarına işaret ederek, "Okul öncesine yönelik bu devasa atılımla ülkemiz, okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerde eğitimde evrenselleşmeyi sağlamış olacaktır." ifadesini kullandı.

- 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 90'a çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında Bakanlığın yürüttüğü çalışmaların detaylarına yer verildi.

Açıklamaya göre, bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı projesi kapsamında yapımı tamamlanan 59 anaokulu, uluslararası projelerle şu ana kadar 86 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı açıldı. Böylece MEB, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa sürede yüzde 78'den yüzde 90'a çıkardı.

MEB, hedeflerine ulaşmak için 216 yeni anaokulunun yapım ihalesini tamamlarken, arsaları belirlenen 1807 anaokulu da yatırım planına alındı. Yatırım planına alınan bu anaokullarının da ihale hazırlıkları devam ediyor. Böylece proje sonrası hizmete alınan, ihalesi tamamlanan ve yatırım planına alınan anaokulu sayısı 2 bin 109'a çıktı.

- En fazla anaokulu İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'a

Planlaması tamamlanan ve ihale süreci devam eden anaokullarından 138'i Gaziantep'e yapılacak. Gaziantep'i İstanbul 112, Diyarbakır 101, Şanlıurfa 81, Ankara 79, Bursa 74, Antalya 61, Adana 49, Adıyaman 44 ve Van 43 anaokulu ile takip ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitime erişimde özel çocukları da unutmadı. Özel eğitim anaokullarını tüm illere yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 2019'da 28 ilde bulunan 52 özel eğitim anaokulu sayısı geçen yıl sonu 81 ilde 112'ye yükseldi, bu yıl da 23 özel eğitim anaokulu daha açılarak sayı 135'e çıktı.

Bakanlık, bu yıl özel eğitim anaokullarına erişimi artırmak için 165 yeni özel eğitim anaokulunu yatırım programına aldı, bu yılın sonunda özel eğitim anaokulu sayısı 300'e çıkacak.

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