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  4. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: YKS ile özel ve kamu üniversiteleri Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: YKS ile özel ve kamu üniversiteleri Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

20.07.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. İşte, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar...

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama bugün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ile ilgili detaylar...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 2080 455.01469
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 3321 444.55956
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 3 3711 442.03582
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 3820 441.40423
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 5634 432.64443
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 8531 423.25641
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 90 + 3 10609 418.38799
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 11237 417.01502
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 11462 416.56371
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 11502 416.50478
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 12247 415.08841
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 12332 414.93372
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 13194 413.33261
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 13599 412.58211
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 13664 412.47048
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 15412 409.681
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 15602 409.4174
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 16107 408.59739
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 16405 408.13622
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 17004 407.28762
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 17152 407.06846
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 17776 406.18406
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 17788 406.17484
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 18320 405.42124
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 18923 404.61137
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 19309 404.11305
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 19602 403.72198
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 19721 403.55003
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 20004 403.18027
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 20064 403.10555
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 20164 402.97926
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 20486 402.60384
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 20911 402.07198
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 21021 401.94526
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 21023 401.94315
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 21119 401.82759
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 21402 401.51139
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 21719 401.12127
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 21727 401.11129
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 22385 400.30748
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 22577 400.11363
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 22697 399.95901
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 22897 399.73369
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 23023 399.58755
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 23358 399.18673
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 23430 399.10233
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 23642 398.87582
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 24293 398.15768
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 24796 397.63103
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 24853 397.57116
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 25003 397.38661
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 25361 397.0335
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 25761 396.61808
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 26859 395.54249
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 26926 395.48347
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 27112 395.30251
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 27151 395.2596
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 27654 394.76447
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 27708 394.70514
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 27831 394.57229
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 27971 394.44801
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 28577 393.86602
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 28990 393.44059
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 29232 393.23723
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 29440 393.0218
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 29680 392.79914
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 29683 392.79653
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 30312 392.21538
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 30571 391.97757
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 30649 391.90776
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 30721 391.83048
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 30967 391.60742
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 31268 391.3227
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 31438 391.17003
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 31534 391.08087
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 31899 390.74677
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 32110 390.56133
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 32213 390.46576
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 32446 390.27259
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 32530 390.20036
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 33221 389.61925
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 37044 386.54086
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 38108 385.69116
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 45121 380.62835
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 45481 380.4009
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 17 47338 379.15264
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 38 51145 376.73297
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 16 51196 376.7008
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 51 56524 373.55686
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 32 62208 370.39846
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 51 68607 367.07677
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 2 84893 359.66132
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 40 87079 358.77202
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 24 89242 357.92463
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 93152 356.39423
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 51 93857 356.13203
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 48 102049 353.0875
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 51 105814 351.74696
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 18 120689 346.74762
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 16 124298 345.60323
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 46 125563 345.22349
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 46 130276 343.78068
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 33 147438 338.93931
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 42 162729 334.87897
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 165529 334.18793
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 167663 333.65809
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 16 178888 330.96833
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 3 181241 330.42143
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 42 191366 328.12536
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 39 203737 325.46757
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 210254 324.1063
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 18 269180 313.08734
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 28 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 23 - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklamaYKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklama
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