Okula gitmeden diploma: 'Hayalet' liseler türedi; ne sınava giriyorlar ne devamsızlık yazılıyor! "Bildiğiniz kurs yapacağım"

Öğrencilere ne devamsızlık yazılıyor ne de düşük not veriliyor. 'Hayalet' liselerde öğrenci kayıtları var ancak sınıflar bomboş. Özel liselerden dönüşen bu okul türünde sınavlara girmeye de gerek olmuyor.

"ANLAŞMALI KURSLARI VAR"

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, çocukların bu okullara kayıt yaptırdığını ancak okula gitmediğini belirterek "Okulda var gösterilip bunların anlaşmalı olduğu kurslara giderek üniversite sınavına hazırlanıyorlar" sözleriyle çarpık sistemi anlattı. tv100'ün haberine göre; özel-açık lise gibi davranan bu hayalet liseler özellikle üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini hedef alıyor. Bu öğrencilerin kaydını alıyorlar, ardından da üniversiteye çalışma bahanesiyle bu çocuklardan devam şartı dahi aramıyorlar. Üstüne sınavlara bile sokmuyorlar.

30 BİN LİRAYA LİSE DİPLOMASI

Öztürk, okulların 30-40 bin TL civarında para aldığını, ayrıca kurstan da belli bir meblağ istendiğini ifade etti. Telefonla ulaşılıp bilgi alınan o okullardan biri okuldaki sınavlardan, okuldaki öğrencinin harcayacağı vakitten ziyade üniversite sınavına ağırlıklı vakit harcanması yönünde çalıştıklarını ifade etti.

"BİLDİĞİNİZ KURS YAPACAĞIM"

Öğrencilere anlaşmalı kurslara yönlendirip okul müfredatı uygulamadıklarını belirten okul yetkilisi, "Bizim dershanemiz de var özel okulumuz da. Ben onu beden eğitimi, İngilizce, resim, bunlarla uğraştırmayacağım. Sadece 12. sınıf vermeyeceğim, 4 yılın eğitimini vereceğim. Bildiğiniz kurs yapacağım yani" dedi.

Ayrıca sınavlarda da öğrenciye "engel" olunmadığı, öğrencinin yüksek derece yapacağı, not alacağı ifade edildi.

ÖĞRENCİNİN BAŞARIYI YAKALAYAMIYOR

Söz konusu işleyişin birçok kaybı olduğunun altını çizen Öztürk ise "Özellikle sosyolojik olarak öğrencilerimiz üzerinde çok olumsuz etkileri var. Çocuklar belli bir disiplinden uzaklaştıkları için vadedilen başarıların hiçbirini yakalayamadığını biz çok rahat tespit ettik" diye konuştu.