Okullar kaçta açılıyor? 11 Eylül 2023 okullar bugün mü açılacak? 2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi

Okulların ne zaman açılacağı ve saati merak konusu oldu. Birçok öğrenci ve veli 11 Eylül 2023 Pazartesi günü konuya dair internette araştırma yapıyor. 16 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatiline giren okullar açılıyor. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için ders başı yapacak. Okulların ne zaman açılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte okulların açılış tarihi ve saati...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) itibariyle yeniden ders başı yapıyor.

16 Haziran'da kapanan okullarda 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi başlıyor.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

Liseler de ilkokullar gibi bugün ders başı yapacak. Okul ders saatleri okuldan okula değişiklik göstermekte.

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Normal şartlarda sabahçı öğrenciler 07:30 -08:00 arasında ders başı yaparken öğlenci öğrenciler ise 12:30-13:30 arası ders başı yapıyor.

2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKCİMİ

Okullarda ilk ara tatil 13 - 17 Kasım tarihleri arasında yaşanacak. Tatil hafta sonu ile beraber 9 gün olacak.

15 Tatil, 22 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında uygulanacak.

İkinci dönem ara tatil ise 8-12 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

Eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

