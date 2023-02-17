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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 20 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Özer açıkladı!

17.02.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi sonrası okullarda yarıyıl tatili süresi uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 20 Şubat'ta okullar açılacak mı? İşte Bakan Özer tarafından yapılan açıklama...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 20 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Özer açıkladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından okullarda yarıyıl tatili süresinin uzatıldığı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyurulmuştu. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken diğer yandan okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda öğrenciler ve veliler arama motorlarında "Okullar ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitiyor?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Bakan Mahmut Özer'den 71 il için tarih açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

10 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklaması ile 10 ile Elazığ'ı da dahil ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır." ifadesini kullandı.

BAKAN ÖZER'DEN DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA: "SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız."

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