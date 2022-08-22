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Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

22.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman açılacağı çok sayıda veli ve öğrenci tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada okulların açılacağı tarih hakkında bilgi verildi. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri ile ilgili açıklamada bulundu. Birçok kişi internette "Okullar ne zaman açılacak?", "2022-2023 eğitim öğretim yılı için okulların açılmasına kaç gün kaldı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ve detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi:

Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

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