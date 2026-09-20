YÖK kararı sonrası Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'dan dikkat çeken hamle!

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, YÖK’ün kamu görevlisi akademisyenlerin YouTube ve benzeri platformlardan gelir elde etmesine yönelik kararı sonrası kanalının geleceğiyle ilgili takipçilerine danıştı. Özkara, 49 bin 443 kişinin katıldığı oylamanın ardından nihai kararını duyurdu.

Takipçilerin oyları doğrultusunda YouTube yayınlarına devam etme kararı alan Özkara, bunun için devlet üniversitesindeki profesörlük görevinden ayrılacağını açıkladı.

"YAN YOLLARA SAPMADAN İSTİFA EDECEĞİM"

Özkara, oylamaya katılanların yüzde 53,9’unun dijital yayın faaliyetlerinin devam etmesi yönünde oy kullandığını belirtti. Bunun üzerine istifa sürecini başlatacağını açıklayan Özkara, şirketleşme ya da başka kişilerin üzerinden yayın yapma gibi yöntemlere başvurmayacağını söyledi.

İstifa işlemlerinin yaklaşık bir ay sürebileceğini belirten Özkara, sürecin tamamlanmasının ardından YouTube çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

6 MİLYON TL'LİK BİRİKİM BAĞIŞLANACAK

Özkara’nın takipçilerine yönelttiği bir diğer soru ise gençlere yönelik kurulması planlanan bilim merkeziyle ilgili oldu.

Oylamaya katılanların yüzde 51,4’ü projenin durdurulması ve biriken kaynağın bağışlanması yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine kanalda biriken yaklaşık 6 milyon TL’nin tamamının bağışlanacağı açıklandı.

Kaynağın Toplum Gönüllüleri Vakfı, Koruncuk Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı arasından takipçilerin belirleyeceği kuruma aktarılması planlanıyor.

Özkara ayrıca istifa sürecinin ardından gençlere yönelik eğitim danışmanlığı çalışmalarında eğitici olarak yer almayı ve yayınlarını izleyici destekleriyle sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.

YÖK KARARI SONRASI NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından YÖK’e gönderilen yazıyla kamu görevlileri ve devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalardan gelir elde etmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı kapsamında değerlendirilmişti.