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2026-KPSS DHBT başvuruları başladı! KPSS DHBT başvuru ekranı...

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayları ilgilendiren 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuru süreci başladı. İşte detaylar…

2026-KPSS DHBT başvuruları başladı! KPSS DHBT başvuru ekranı...

1 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek sınav için adaylar, başvurularını belirlenen tarihler arasında yapabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 22 Eylül 2026 tarihli duyurusuna göre 2026-KPSS DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da bireysel olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapılabilecek. Başvuru işlemleri 22 Eylül'de saat 10.40 itibarıyla erişime açıldı.

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DHBT'YE KİMLER KATILMAK ZORUNDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılmaları gerekiyor. Bu nedenle ilgili kadrolara başvurmayı planlayan adayların sınav başvuru şartlarını ve öğrenim düzeylerine ilişkin kuralları dikkatle incelemesi önem taşıyor.

2026-KPSS DHBT başvuruları başladı! KPSS DHBT başvuru ekranı... 1

DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava ilişkin başvuru şartları, sınavın uygulanmasına yönelik bilgiler ve diğer ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-KPSS kılavuzlarında yer alıyor.

KILAVUZLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların başvuru öncesinde kılavuzları dikkatle incelemeleri ve başvurularını son güne bırakmamaları gerekiyor.

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