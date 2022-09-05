Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve lise 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ne zaman? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?

Yaz tatilinin sonuna gelmişken okulların açılma tarihi bir çok kişi tarafından daha sık araştırılmaya başladı. Okulların ne zaman açılacağı ile alakalı ilokul, ortaokul ve lise öğrencileri açıklamaları takip ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bu açıklama ile yeni eğitim dönemi için tarihler belli oldu. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. Açıklamalar sonrası ilkokul, ortaokul ve liselerin eğitime takvimi netlik kazandı.

İşte okulların açılacağı tarih;

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirtti.

Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası uygulanacak. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olarak belirlendi.

ARA VE YARIYIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

