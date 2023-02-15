Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılacak? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

Okulların ne zaman açılacağı konusunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yeni bir açıklamada bulunuldu. Konuya ilikşin detaylar merak konusu oldu. Biçok kişi arama motorlarında "Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini duyurup 71 ilde ise eğitim öğretimin 20 Şubat itibarıyla başlayacağını ve bir daha uzatılmayacağını bildirmişti.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

Bakan Özer bugün yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız."

