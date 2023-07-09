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Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor? MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı!

09.07.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman açılacak? Merak edilen soru MEB'den yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Birçok öğrenci ve veli basında yer alan haberlerin ardından konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor? İşte MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi...

Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olurken MEB'den konuya air son dakika açıklaması geldi. MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Birçok kişi arama motorlarında "Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor?" sorularına yanıt arıyor. MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ve detaylar haberimizde...

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların ne zaman açılacağı belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.

Okullar 11 Eylül'de çalacak.

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MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

İlk Ders zili, 11 Eylül’de çalacak.

İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.

Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…"

OKULLAR HANGİ TARİHTE AÇILIYOR?

Okular MEB'den yapılan açıklamaya göre 11 Eylül'de açılıyor.

İkinci dönem 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı ise yapılan açıklamaya göre 9 Eylül 2024'te başlayacak.

İşte MEB sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:


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İlk ders zili 11 Eylül'de! Merak edilen takvim açıklandıİlk ders zili 11 Eylül'de! Merak edilen takvim açıklandı
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