Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor? MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı!

Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olurken MEB'den konuya air son dakika açıklaması geldi. MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Birçok kişi arama motorlarında "Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor?" sorularına yanıt arıyor. MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ve detaylar haberimizde...
Okulların ne zaman açılacağı belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.
Okullar 11 Eylül'de çalacak.
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
İlk Ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…"
Okular MEB'den yapılan açıklamaya göre 11 Eylül'de açılıyor.
İkinci dönem 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim yılı ise yapılan açıklamaya göre 9 Eylül 2024'te başlayacak.
İşte MEB sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 9, 2023
???? İlk ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
???? İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
???? 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
????Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere… pic.twitter.com/klve8zTtOl