Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi

Hem öğrencileri hem de okul çalışanlarını yakından ilgilendiren 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi sıkça sorgulanıyor. MEB yayınladığı takvim ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tarihlerini açıkladı. Böylelikle yaz tatilinin de ne zaman sona ereceği belli oldu. MEB 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tarihleri haberimzde.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili

11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.

2022/2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı. Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe

kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

