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Okullar ne zaman ara tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi belli mi?

17.10.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla en çok araştırılan konulardan biri de okulların ara tatile gireceği tarih oldu. Ara tatil tarihi öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul çalışanları tarafından sorgulanıyor. Peki okullar ne zaman ara tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi belli mi? İşte merak edilenler...

Okullar ne zaman ara tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi belli mi?

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül'de okullarda yerini aldı. Ders zilinin başlamasıyla öğrenciler yeni dönem takvimini sorgulamaya başladı. Peki okullar ne zaman ara tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi belli mi? Ara tatil kasım ayında olacak. İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİL OLACAK?

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak.

Okullar ne zaman ara tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi belli mi?

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak.

Okullar ne zaman ara tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi belli mi?

Bununla beraber ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Okullar ne zaman ara tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi belli mi?

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta bitecek.

Okullar ne zaman ara tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi belli mi?

Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

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