Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül'de okullarda yerini aldı. Ders zilinin başlamasıyla öğrenciler yeni dönem takvimini sorgulamaya başladı. Peki okullar ne zaman ara tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi belli mi? Ara tatil kasım ayında olacak. İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİL OLACAK?

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak.

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak.

Bununla beraber ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta bitecek.

Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

