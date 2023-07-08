Okullar ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB Takvimi!

Okullar ne zaman açılacak sorusu yaz tatilinin gelmesinin ardından sıklıkla sorgulanmaya başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini ilgilendiren sorunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl eğitim ve öğretim takvimini yayınlıyor. Peki, okullar ne zaman başlıyor? Okullarda eğitime ne zaman başlanacak? İşte detaylar...

YAZ TATİLİ BAŞLADI

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, 16 Haziran 2023’de ise okulların kapanacağını belirtmişti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılında okulların ne zaman açılacağını paylaştı. Buna göre 16 Haziran Cuma günü yaz tatiline giren okullar 11 Eylül’de açılacak. Buna göre de yaz tatili bu yıl 87 gün (2 ay 26 gün) sürecek.



