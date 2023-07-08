EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Okullar ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB Takvimi!

Okullar ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB Takvimi!

07.07.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılma, kapanma ve tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvim ile belli oluyor. Bu yıl karneler 16 Haziran'da dağıtılmış ve öğrenciler yaz tatiline başlamıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlıyor, MEB takvimi yayımlandı mı? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak sorusu yaz tatilinin gelmesinin ardından sıklıkla sorgulanmaya başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini ilgilendiren sorunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl eğitim ve öğretim takvimini yayınlıyor. Peki, okullar ne zaman başlıyor? Okullarda eğitime ne zaman başlanacak? İşte detaylar...

YAZ TATİLİ BAŞLADI

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, 16 Haziran 2023’de ise okulların kapanacağını belirtmişti.

okul

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılında okulların ne zaman açılacağını paylaştı. Buna göre 16 Haziran Cuma günü yaz tatiline giren okullar 11 Eylül’de açılacak. Buna göre de yaz tatili bu yıl 87 gün (2 ay 26 gün) sürecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023-ALES/2 başvuruları başladı2023-ALES/2 başvuruları başladı
Anahtar Kelimeler:
meb okullar ne zaman açılacak 12. sınıf

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.