Okullarda ARA TATİL bugün mü başlıyor? 2023 Nisan ara tatili kaç gün sürecek, ne zaman sona erecek? MEB 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi

Ara tatil zamanı yaklaştıkça nisan ayı tatil araştırmaları hız kazandı. Okullarda ikinci dönemin ilk tatili nisan ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre tatil tarihleri belirlendi. Öğrencilerin dinlenmesi, streslerini azaltması ve motivasyonlarını artırması için bir haftalık bir ara verilecek. Peki, Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, 14 Nisan tatil mi? İlkokul ve ortaokullara ara tatil ne zaman?

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, 14 NİSAN TATİL Mİ?

Okullarda nisan ara tatil 14 Nisan'da son ders zilinin çalmasıyla başlayacak. 14 Nisan'da da okullar açık olacak. Öğrenciler okul saatlerinin bitiminden 24 Nisan'a kadar ara tatil yapacaklar.

Bu yıl nisan ara tatili Ramazan Bayramı ile birleştirildi. Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayıp 23 Nisan'da sona erecek. Öğrenciler de 24 Nisan Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.

