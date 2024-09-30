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  4. Okullardaki kirlilik için MEB'den yeni hamle: 30 bin temizlik personeli tahsis edildi

Okullardaki kirlilik için MEB'den yeni hamle: 30 bin temizlik personeli tahsis edildi

30.09.2024 17:23
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Okullarda temizlik sorunu Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Özellikle Ankara'daki bazı okullardaki kirlilik görüntüleri sosyal medyada da gündem olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili yeni bir adım geldi. Bakanlık 30 bin temizlik personelinin okullara tahsis edildiğini duyurdu.

Okullardaki kirlilik için MEB'den yeni hamle: 30 bin temizlik personeli tahsis edildi

30 bin temizlik personeli okullarda tam zamanlı olarak göreve başladı. Gelişmeyi Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medyadan duyurdu.

Türkiye günlerdir okullardaki temizlik sorununu konuşuyor. Tuvaletlerden koridorlara, dersliklerden bahçelere birçok alanın kirli olması tartışma yaratmıştı. Bakanlık bu sorunla ilgili adım attı.

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ATANDI

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Toplum yararına program kapsamında 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edilmiştir ve bu personel tam zamanlı olarak göreve başlamıştır" dendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığımıza verdik. Koşullarını valiliklerimiz belirliyor, işbirliği içerisinde" demişti.

Okul içinde okul kurup ücret topluyorlar! Okul içinde okul kurup ücret topluyorlar!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Milli Eğitim Bakanlığı
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