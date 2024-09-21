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Bakan Tekin canlı yayında atama sonuçlarıyla ilgili gerçeği anlattı: "Yanlışlıkla açıldı"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.09.2024 10:39
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gündeme dair soruları yanıtlıyor. Son günlerde gündemden düşen okullardaki temizlik problemleri hakkında Bakan Tekin, bu sorunun bakanlığın hazırladığı projenin revize edilmesi yüzünden meydana geldiğini ifade etti. Bakan Tekin ayrıca konuyla ilgili 30 bin temizlik personelinin işe alınacağını duyurdu. Bakan Tekin atama sonuçlarıyla ilgili olarak da "yanlışlıkla açıldı" dedi.

Son dönemde okullardaki hijyen problemi gündemden düşmüyor. Farklı okullardan gelen görüntülerde birçok dersliğin ve tuvaletlerin pislik içinde olması velileri ve öğrencileri adeta çıldırttı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Pazartesi itibarıyla 30 bin personel alınacağının altını çizen Bakan Tekin sorunun bakanlığın projeyi revize etmesi sonrası oluşan sınırlı başvurudan kaynaklandığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK canlı yayınında 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

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Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok tartışılıyor bu günlerde. Biraz detaylı konuşmak istiyorum bu konuda. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Öğretmen arkadaşlarımıza ayrıca kolaylıklar diliyorum. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarımızla ilgili süreci taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra bir sorun başladı. Okullarımız açık olduğu dönemde Çalışma Bakanlığı'mızın bize tahsis ettiği kontenjanından hallediyorduk. Bu yıl çalışma bakanlığımız bu projeyi revize etti. Haftada 5 zamanlı değil haftada 3 gün belirledik. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Okulların açılmasıyla bu süreç başladı. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. Sınırlı kaldığı için sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı.

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"30 BİN PERSONEL ALINACAK"

En son dün oturduk tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek haftadan itibaren çözülmüş olacak.

Güvenlik konusu biz İçişleri Bakanlığı'yla birlikte yürütüyoruz. Okullardaki risk durumlarına göre valilikler üzerinden yürütüyoruz. Her bir okul risk grubu itibarıyla 65 bin okul tasnif edilmiş durumda. MEB olarak güvenlik bizim alanımız değil. Biz riskleri valiliklerle paylaşıyoruz. Okullarımızın büyük çoğunluğunda güvenlik kamerası işlevsel.

"ATAMA SONUÇLARI YANLIŞLIKLA AÇILDI"

Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."

Atama bekleyen öğretmen adayları mülakat sonuçlarının açıklanıp ardından yarım saat içerisinde geri çekilmesi ile ilgili sosyal medyadan tepkilerini dile getirerek adeta isyan etmişti.

OKULLARDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kişiyi ayağa kaldırdı. Görüntülerde okulların adeta pislik yuvasına döndüğü görülüyor.

İşte o görüntülerden bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
okul hijyen yusuf tekin
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