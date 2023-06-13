OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman? İşte 2023 MEB yaz tatili takvimi

Okulların ne zaman kapanacağı Haziran ayının gelmesi ile birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvimi inceliyor. "Karneler hangi tarihte verilecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte okulların kapanış tarihine dair MEB'den yapılan açıklama...
Okullar 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak.
Öğrenciler 16 Haziranda karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlamış olacak.
Okulların 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.
Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.