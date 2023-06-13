OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman? İşte 2023 MEB yaz tatili takvimi

Okulların ne zaman kapanacağı Haziran ayının gelmesi ile birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvimi inceliyor. "Karneler hangi tarihte verilecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte okulların kapanış tarihine dair MEB'den yapılan açıklama...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak.

Öğrenciler 16 Haziranda karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlamış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.

2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

