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Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti! Bakan Özer'de açıklama

06.08.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda okulda zorunlu bağış veya kayıt parası alındığı iddiaları sonrası harekete geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası istendiğine yönelik şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlattı. Bakan Özer konuya ilişkin "Tolerans gösterilmeyecek" dedi.

Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti! Bakan Özer'de açıklama

Okullara kayıt için zorunlu bağış ya da kayıt parası adı altında ücret talep alındığı şikayetleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve 65 okulda inceleme başlattı...

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul yöneticileriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda, Türkiye'deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktardıklarını belirterek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrı yaptı.

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"TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK"

Bakan Özer, süreci hassasiyetle takip ettiklerini, kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

Velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen MEB, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme başlattı. Tamamlanan soruşturmalarda sorumlular hakkında "görevden alma, uyarı, kınama" gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.

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MEB bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış ve böylece okul yöneticilerin bütçelerini kendilerinin planlamalarına imkan sağlamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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