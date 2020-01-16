YURTHABER
  4. Okulun "Filiz Abla"sı minik bedenleri ısıttı

Okulun "Filiz Abla"sı minik bedenleri ısıttı

SİİRT HABERLERİ  | 16.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Siirt'te 3 ay önce İş-Kur'un Toplum Yararına Programı kapsamında bir okulda işe alınan Filiz Sevük Polat, sosyal medyadaki çağrısıyla öğrencilerin mont ve bot ihtiyacını karşıladı - Polat: - "Sosyal medyadan bir hayırsevere ulaştım. Durumu okul yönetimine bildirdik, kendileri de kabul edince yardım geldi. Kendisi hiç tanımadığı Siirt'e ve öğrencilere yardımda bulundu"

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te 3 ay önce geçici temizlik görevlisi olarak bir okulda işe alınan Filiz Sevük Polat, sosyal medyadaki çağrısıyla okuldaki bütün öğrencilere giyim yardımı yapılmasını sağladı.

Siirt Çalışma ve İş Kurumu'nun (İş-Kur) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında merkez Doğan Mahallesi'ndeki Selahaddin Eyyubi Anaokulu'nda görevlendirilen Polat, öğrencilerle kurduğu sıcak iletişim sayesinde "Filiz Abla" olarak anılmaya başlandı.

Okuldaki bazı minik öğrencilerin bot ve montlarının olmadığını görmesi üzerine harekete geçen Polat, sosyal medyadan bazı hayırseverlerle temasa geçti.

Polat'ın karşılık bulan çağrısıyla 5 derslikli okulda eğitim gören 120 öğrenciye sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Kadıköy Gönüllüler Kahvesi'nden bir hayırseverin desteğiyle bot ve mont ulaştırıldı.

Okul Müdürü Rıdvan Palan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polat'ın sevgi dolu ve çevresine pozitif enerji veren biri olduğunu söyledi.

Günlük işlerini başarılı bir şekilde sürdüren Polat'ın çocuklara olan yaklaşımını takdir ettiklerini anlatan Palan, okuldaki çocuklar üşümesin diye Polat'ın sosyal medyadan yaptığı çağrı ve paylaşımlarının sonuç verdiğini belirtti.

Palan, "Hayırsever bir kadın okulumuza bot ve mont gönderdi. Çocuklarımıza dağıttığımız bu giysi ve ayakkabılar küçük bedenleri ısıttı. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bu yardımlar devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Polat da okuldaki işlerinin yanı sıra öğrencilere daha fazla faydalı olmak için çalışmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerin kışlık giyecek ve ayakkabı ihtiyacının karşılanması için bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünü ve böylece sosyal medyadan çağrı yaptığını anlatan Polat, sosyal medyadan temasa geçtiği bir hayırsevere ulaştığını aktardı.

Polat, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan bir hayırsevere ulaştım. Durumu okul yönetimine bildirdik, kendileri de kabul edince yardım geldi. Kendisi hiç tanımadığı Siirt'e ve öğrencilere yardımda bulundu. Allah'ın izniyle bizim çocuklarımız da büyüdüklerinde başka çocukların bedenlerini ısıtacaktır."

Çocuklara destek verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Polat, herkesin ihtiyaç sahiplerine el uzatması gerektiğine değindi.

Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adapazarı'ndan eşimin işi nedeniyle 3 yıl önce buraya yerleştim. Çocuklar okumak istiyor. Çocuklara dört elle sarılalım. Onlar başarıya, eğitime ve sevgiyi çok açlar. Kadıköy Gönüllüler Kahvesi'nden hayırsever iş insanı Seda Akpınar Şenyuva'ya ve dernek yöneticilerine çok teşekkür ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Dicle Elektrik, yer altından kaçak hat çekenlere göz açtırmıyorDicle Elektrik, yer altından kaçak hat çekenlere göz açtırmıyor
Park halindeki motosiklet saniyeler içinde çalındıPark halindeki motosiklet saniyeler içinde çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayırsever İŞKUR Kış Okul siirt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Siirt Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:27
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Siirt Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Avaşin Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Kurtalan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı

Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı

CHP'li başkana saldırı!

CHP'li başkana saldırı!

Siirt’te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Siirt’te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Siirt'te baraj havzasında kalan ağaçlar üniversite yerleşkesine naklediliyor

Siirt'te baraj havzasında kalan ağaçlar üniversite yerleşkesine naklediliyor

Teröristlerin, Karakola Saldırması-Eruh'ta Dağdöşü Jandarma Karakolu'na Saldıran Teröristlerinilköğretim Okulu Ve Sivilleri De Hedef Aldığı Bildirildi

Teröristlerin, Karakola Saldırması-Eruh'ta Dağdöşü Jandarma Karakolu'na Saldıran Teröristlerinilköğretim Okulu Ve Sivilleri De Hedef Aldığı Bildirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.