Okyanusun ortasında lavlardan oluşmuş! Şimdi içinde kendi obruğu bile var

Atlas Okyanusu'nun ortasında, Portekiz'e bağlı Azor Adaları'nın en büyük adası Sao Miguel açıklarında bulunan Ilheu de Vila Franca do Campo, doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

İÇİ SUYLA DOLDU

Binlerce yıl önce meydana gelen volkanik faaliyetler sonucu oluşan adacık, dairesel görünümüyle öne çıkıyor. Eski bir volkan kraterinin deniz suyuyla dolmasıyla oluşan doğal lagün, Azorlar'ın önemli jeolojik mirasları arasında yer alıyor.

"PRENSESİN YÜZÜĞÜ"

Zengin deniz yaşamı, endemik bitki türleri ve göçmen deniz kuşlarına ev sahipliği yapan adacık, sakin suları ve halka biçimindeki yapısı nedeniyle yerel halk arasında "Prensesin Yüzüğü" olarak da anılıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır