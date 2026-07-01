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Okyanusun ortasında lavlardan oluşmuş! Şimdi içinde kendi obruğu bile var

Atlas Okyanusu'nun ortasında saklı kalan bu volkanik ada, görenleri büyülüyor. Eski bir volkan kraterinin deniz suyuyla dolmasıyla oluşan doğal lagünü ve yüzüğü andıran eşsiz görünümüyle "Prensesin Yüzüğü" olarak anılan ada, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Okyanusun ortasında lavlardan oluşmuş! Şimdi içinde kendi obruğu bile var

Atlas Okyanusu'nun ortasında, Portekiz'e bağlı Azor Adaları'nın en büyük adası Sao Miguel açıklarında bulunan Ilheu de Vila Franca do Campo, doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

Okyanusun ortasında lavlardan oluşmuş! Şimdi içinde kendi obruğu bile var 1

İÇİ SUYLA DOLDU

Binlerce yıl önce meydana gelen volkanik faaliyetler sonucu oluşan adacık, dairesel görünümüyle öne çıkıyor. Eski bir volkan kraterinin deniz suyuyla dolmasıyla oluşan doğal lagün, Azorlar'ın önemli jeolojik mirasları arasında yer alıyor.

Okyanusun ortasında lavlardan oluşmuş! Şimdi içinde kendi obruğu bile var 2

"PRENSESİN YÜZÜĞÜ"

Zengin deniz yaşamı, endemik bitki türleri ve göçmen deniz kuşlarına ev sahipliği yapan adacık, sakin suları ve halka biçimindeki yapısı nedeniyle yerel halk arasında "Prensesin Yüzüğü" olarak da anılıyor.

Okyanusun ortasında lavlardan oluşmuş! Şimdi içinde kendi obruğu bile var 3

Okyanusun ortasında lavlardan oluşmuş! Şimdi içinde kendi obruğu bile var 4

Okyanusun ortasında lavlardan oluşmuş! Şimdi içinde kendi obruğu bile var 5

Okyanusun ortasında lavlardan oluşmuş! Şimdi içinde kendi obruğu bile var 6

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
obruk ada okyanus
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