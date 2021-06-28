Olacak O Kadar ile tanınan ünlü oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.

ALİ DEMİREL KİMDİR?

Levent Kırca'nın "Olacak O Kadar" programıyla tanınan Ali Demirel'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu sevenleri tarafından sorgulanmaya başladı. Bir süredir kaldırıldığı hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ali Demirel'den bugün acı haber geldi.

Ali Demirel, 13 Mart 1944, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır

1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, arson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.

Daha sonra tv’de yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.

ALİ DEMİREL ÖLDÜ MÜ?

Levent Kırca'nın "Olacak O Kadar" programıyla tanınan Ali Demirel, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bugün hayatını kaybeden oyuncu, yarın Marmaris Armutalan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

