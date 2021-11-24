Olay iddia! Galatasaray ligden mi çekiliyor?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ile yapılan toplantıda adeta esti gürledi. TFF’ye yaptığı ziyaret sırasında Başkan Nihat Özdemir’e bir rapor sundu. Bu raporda yazılanlar gerçekleşmezse “Galatasaray da yok” resti çekti. Raporların TFF tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor. Burak Elmas ve Fatih Terim'in ortaklaşa hazırladığı rapor gerçekleşmezse, konunun ligden çekilmeye kadar gidebileceği öğrenildi.

"ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIRIM!"

İlk etapta TFF Başkanı Nihat Özdemir, Elmas’a randevu vermemişti. Ancak Elmas “Özdemir’le görüşmezsem ortalığı ayağa kaldırırım” manasında rest çekti.

Elmas ve Galatasaray heyeti, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da olduğu toplantıda derbiyi konuştu. Elmas, Gündoğdu’ya “neden Halil Umut Meler” diye sordu. Meler’in Şampiyonlar Ligi’nde D.Kiev-Bayern maçını yöneteceğini hatırlattı. Elmas’ın asıl hedefi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.



