Olay iddia! Rihanna Suudi sevgilisini bırakıp Drake ile barıştı!

Rihanna geçtiğimiz günlerde Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile ayrılmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Riri ve Hassan Jameel'in ayrılığı herkesi şaşırtmıştı.

Rihanna'nın 2017'den beri birlikte olduğu Hassan Jameel'den ayrıldığını açıkladığı günün akşamında, Drake ile bir mekanda eğlendi. New York'taki bir kulüpte bir araya gelen ikili, amatör kameralar yansıdı. İkili ASAP Rocky'nin konserini izledi.

Uzun yıllardır arkadaş olan ikili, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde sahnedeki yakınlaşmalarıyla çok konuşulmuştu. Sahnede Rihanna’ya ilan-ı aşk ederek onu öpen Drake, “O benim 22 yaşından beri aşık olduğum kadın. Dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biri ve tüm yetişkinlik hayatım boyunca onu hep üstün gördüm” demişti.

Rihanna Drake ile ayrılığının ardından Jameel ile sevgili olmuştu.

Drake'in adı ise geçtiğimiz günlerde Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan ünlü reliaty show yıldızı Kylie Jenner ile anılmıştı.



