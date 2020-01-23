MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Olay iddia! Rihanna Suudi sevgilisini bırakıp Drake ile barıştı!

Olay iddia! Rihanna Suudi sevgilisini bırakıp Drake ile barıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

3 yıldır birlikte olduğu Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile ayrılan Rihanna, eski sevgilisi Drake ile barıştı. Rihanna, Drake ile ayrılığının ardından Jameel ile birlikte olmuştu.

Olay iddia! Rihanna Suudi sevgilisini bırakıp Drake ile barıştı!

Rihanna geçtiğimiz günlerde Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile ayrılmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Riri ve Hassan Jameel'in ayrılığı herkesi şaşırtmıştı.

spl1652254_003

Rihanna'nın 2017'den beri birlikte olduğu Hassan Jameel'den ayrıldığını açıkladığı günün akşamında, Drake ile bir mekanda eğlendi. New York'taki bir kulüpte bir araya gelen ikili, amatör kameralar yansıdı. İkili ASAP Rocky'nin konserini izledi.

spl1264545_001

Uzun yıllardır arkadaş olan ikili, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde sahnedeki yakınlaşmalarıyla çok konuşulmuştu. Sahnede Rihanna’ya ilan-ı aşk ederek onu öpen Drake, “O benim 22 yaşından beri aşık olduğum kadın. Dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biri ve tüm yetişkinlik hayatım boyunca onu hep üstün gördüm” demişti.

Rihanna Drake ile ayrılığının ardından Jameel ile sevgili olmuştu.

Drake'in adı ise geçtiğimiz günlerde Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan ünlü reliaty show yıldızı Kylie Jenner ile anılmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
'Bu haberleri görmek beni mahvediyor''Bu haberleri görmek beni mahvediyor'
7 milyonluk villasını sattı! Yeni eviyle ilgili detay verdi7 milyonluk villasını sattı! Yeni eviyle ilgili detay verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hassan jameel, drake, Drake rihanna, rihanna,

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hülya Avşar: Bu haberleri görmek beni mahvediyor

'Bu haberleri görmek beni mahvediyor'

MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı! Güzide Mertcan yeni evini anlattı

7 milyonluk villasını sattı! Yeni eviyle ilgili detay verdi

Ezgi Sertel anne oldu

Ezgi Sertel'den müjdeli haber

İrem Sak: Nefes alsın yeter

'Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter'

Simge Sağın'dan göğüs dekolteli paylaşım

Göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu! Yorum yağdı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı! Duygu dolu paylaşım

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.