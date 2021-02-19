OLAY İDDİA! Zlatan Ibrahimovic, Gattuso'yu çöp tenekesine atmış!

Brezilya'nın yetiştirdiği en iyi savunma oyuncularının başında gelen Thiago Silva, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Milan forması giydiği döneme ait soyunma odası sırlarını açıklayan Silva, Zlatan Ibrahimovic hakkında flaş ifadeler kullandı.

GATTUSO'YU ÇÖP TENEKESİNE ATMIŞ

Thiago Silva, "Bir gün, Zlatan Milan soyunma odasında Gattuso ile tartıştı.Tansiyon çok yükseldi. Yakınlarda geniş bir çöp tenekesi vardı ve Zlatan, Gattuso'yu omzuna alıp çöp tenekesinin içine fırlattı. Evet, bunu Gattuso'ya yaptı." dedi.