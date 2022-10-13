Olay olan sabıka fotoğrafı! Erkekler serbest bırakılması için yalvarıyor

Mugshawtys isimli, suçlu kadınların fotoğraflarını yayınlayan Instagram sayfası, son günlerde paylaştığı bir gönderiyle, kullanıcılardan inanılmaz bir tepki gördü. Uzun simsiyah saçları ve açık yeşil gözleri olan kadının fotoğrafı binlerce beğeni aldı ve serbest bırakılmasını isteyen sayısız yorum paylaşıldı.

''EVLİLİĞİMİ TEHLİKEYE ATIYOR''

Çocukları tehlikeye atmaktan tutuklanan kadının görüntüsüne yapılan yorumlar akıl almazdı. Bir kullanıcı tutkulu bir yorum bıraktı ve "Saçlarında kaybolmak ve tehlikede olmak istiyorum" dedi. Bir başkası ise "Evliliğimi tehlikeye atıyor" diyerek ne kadar etkilendiğini paylaştı.

SUÇUNU KÜÇÜMSEDİLER

Suçunun niteliğine rağmen, binlerce insan kadına olan ilgisini ilan etti ve tutuklanma nedenini küçümsedi. Bir kullanıcı "Eminim çocuğu da onu serbest bırakırdı" dedi. Bir diğeri "Zaten çocukları sevmiyorum" diye açıklamada bulundu.

