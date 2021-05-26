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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi davasında karar verildi!

26.05.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında o dönem Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ve dönemin futbolcuları Ricardo Querasma ile Caner Erkin'i yaraladığı iddiasıyla yargılanan 46 sanığın davası karara bağlandı. İşte detaylar...

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi davasında karar verildi!

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları katıldı. Sanık Ümit Tüylü, savunmasında maç girişinde tüm bozuk paralarını Kızılay'ın kutusuna bıraktığını fakat 5 kuruşluk madeni paranın cebinde kaldığını ifade ederek "Maç içinde yaşadığım duygusal değişim ve kendi takım oyuncularıma tepkimden dolayı bunu fırlattım. Para sahaya düşmedi, beraatimi talep ederim" dedi. Sanık avukatları müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

CİDDİ BİR ŞEKİLDE İMAJ KAYBI YAŞANDI

Mahkeme kararında, sanıkların 19 Mayıs 2018'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 12. Maddesi kapsamına giren maddeleri müsabaka ve seyir alanında kullanarak, sanıkların müsabakada düzeninin bozulmasına sebebiyet verdiğini belirtti. Suçun işleniş biçimi, sanıkların kastının yoğunluğu, dünya çapında bir derbi müsabakasının yarıda kesilmesi nedeniyle ülke futbolunun ciddi bir şekilde imaj kaybı ve her iki takımın da ciddi şekilde zarar gördüğünü dikkate alan mahkeme, meydana gelen zararı dikkate alarak sanıkların eylemine uyan şekilde cezalandırıldığını kararında vurguladı.

30 SANIK 7 AY 15'ER GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme 30 sanığı yasak maddeleri, müsabakada ve seyir alanında kullanarak müsabakada düzenin bozulmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle önce 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme 4 sanığa da aynı eylemler nedeniyle 4 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırdı.

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Şenol Güneş Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Ricardo Quaresma Caner Erkin
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