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  4. Olaylı Sakaryaspor maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ilk kez konuştu! ''Hakkımı helal etmeyeceğim"

Olaylı Sakaryaspor maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ilk kez konuştu! ''Hakkımı helal etmeyeceğim"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.11.2024 23:08
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sakaryaspor maçıyla ilgili yaşananlarla ilgili ilk kez konuşarak, "Eğer azıcık vicdan sahibi insanlarsa, disiplin sevk kararlarını gözden geçirirler" dedi.

Olaylı Sakaryaspor maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ilk kez konuştu! ''Hakkımı helal etmeyeceğim"

Trendyol 1. ekiplerinden Kocaelispor’da, Sakaryaspor derbisi sonrası Bandırma mesaisi bugün gerçekleştirilen antrenman ile sürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve oyuncular antrenman öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OLAYLI SAKARYASPOR MAÇI HAKKINDA

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Sakaryaspor maçını değerlendirerek başlayan Ertuğrul Sağlam, ”Futbol geçmişle yaşanmıyor. O yüzden önümüze bakacağız. Sakaryaspor maçı bizim için 3 puandan ibaretti. Camia açısından farklı anlamlar taşıdığını tabii ki biliyorduk. Çok gergin bir maç oynadık ama soğukkanlılığımızı korursak kazanacağımızı biliyorduk. Maçın daha başında kalecilerimize yapılan tahrikler, maç boyu ve sonrasında da devam etti. Oyun çok kez durdu. Oyuncumun bacağına maytap geldi. Doğru düzgün futbol oynayacak ortam yoktu.'' dedi.

''HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM''

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Sözlerine devam eden Sağlam, ''Şundan çok mutluyum ki, karakterli oyuncularımız var. Tüm bunlara rağmen futbolcularımız hiçbir tahrik çalışmasına kulak asmadı ve onlara cevap vermedi. Maç sonunda oyunculardan rica ettim, ’İçeride sevinelim, sahada kalmayalım’ dedim. İçeriye girerken organize şekilde planlanmış saldırı oldu. Sonrasında öğrendik ki Markao disiplin kuruluna sevk edilmiş. Bu kadar tahriklere kapılmamış, ahlakıyla futbol oynayan insan sevk ediliyor. Markao’ya saldırıyorlar o da kendini savunuyor. Azıcık vicdan sahibi insanlarsa, kararlarını gözden geçirirler. Eğer aksi bir sonuç çıkarsa da onlara hakkımı helal etmeyeceğim” şeklinde konuştu.

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Sakaryaspor Kocaelispor Ertuğrul Sağlam
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